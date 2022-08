US-Anleihen starten kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben sich am Montag im frühen Handel nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg im frühen Handel geringfügig um 0,02 Prozent auf 118,12 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 2,98 Prozent.

Beim Handel mit amerikanischen Staatsanleihen verlief der Wochenauftakt ohne größere Impulse. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Die kräftige Aufwärtsbewegung bei den Renditen der vergangenen Woche hat sich damit vorerst nicht fortgesetzt. Äußerungen von US-Notenbankern, die auf weiter starke Zinserhöhungen hindeuten, hatten zuletzt für Auftrieb bei den Kapitalmarktzinsen gesorgt.

In den kommenden Tagen wird der Fokus der Anleger am US-Rentenmarkt auf der künftigen Geldpolitik in den USA bleiben. Die Investoren erhoffen sich unter anderem vom Treffen von Notenbankern im amerikanischen Jackson Hole Hinweise auf die künftige Zinsentwicklung, das Ende der Woche auf dem Programm steht./jkr/jsl/mis