US-Anleihen starten kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag leichte Kursgewinne verzeichnet. Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Umfrageergebnisse für die Wahl in Großbritannien, wonach der Vorsprung der Konservativen vor der Labour-Partei geschrumpft ist. Dies sorgte für etwas Verunsicherung an den Märkten und stützte die Festverzinslichen.

Dagegen konnten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Anleihen nicht belasten. Zum Handelsauftakt war gemeldet worden, dass die Immobilienpreise in den USA im September überraschend stark gestiegen waren. Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Daten zur Stimmung der Verbraucher für neue Impulse sorgen.

Zweijährige Staatsanleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,58 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,60 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 5/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,74 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 18/32 Punkte auf 104 9/32 Punkte nach oben. Sie rentierten mit 2,17 Prozent./jkr/he