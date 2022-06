US-Anleihen starten mit deutlichen Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,50 Prozent auf 117,52 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,10 Prozent. Sie lag damit deutlich unter ihrem in der vergangenen Woche markierten Elfjahreshoch von 3,49 Prozent.

Der Markt wird weiterhin durch Konjunktursorgen dominiert. Am Mittwoch hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Möglichkeit einer Rezession eingeräumt. Eine solche zu vermeiden, sei "sehr herausfordernd". Die im Kampf gegen die Inflation steigenden Leitzinsen dürften das bereits angeschlagene Wirtschaftswachstum zunehmend belastet. Der Krieg in der Ukraine und die harte Corona-Politik in China sorgen bereits seit einiger Zeit für gestörte Lieferketten und steigende Energiepreise.

Die zu Handelsbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Markt kaum. So sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht gesunken. Das Defizit in der Leistungsbilanz stieg unterdessen auf einen Rekordstand.

/jsl/bgf/mis