US-Anleihen starten mit Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit moderaten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,24 Prozent auf 116,45 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,22 Prozent.

Unterstützung erhielten sichere Anlagen wie US-Treasuries von der durchwachsenen Börsenstimmung. Die kräftige Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte zunächst kaum Auswirkungen auf den US-Markt. Der Schritt um 0,75 Prozentpunkte ist der größte seit Bestehen der Notenbank. Sie stemmt sich damit gegen die sehr hohe Inflation.

Konjunkturdaten aus den USA fielen eher unspektakulär aus. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, gingen in der vergangenen Woche leicht zurück. Der Arbeitsmarkt befindet sich trotz zahlreicher Belastungen und der hohen Teuerung nach wie vor in robuster Verfassung./bgf/jsl/jha/