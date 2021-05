US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,10 Prozent auf 132,48 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 1,58 Prozent.

Unterstützung erhielten sichere Anlagen, zu denen US-Anleihen gezählt werden, durch die trübe Stimmung an den Aktienmärkten. Konjunkturdaten sendeten für den Anleihemarkt dagegen kaum Impulse. Das chronische Handelsdefizit der USA stieg im März auf einen Rekordwert. Analysten hatten die Entwicklung jedoch erwartet.

Im Handelsverlauf werden Auftragsdaten aus der US-Industrie erwartet. Die Zahlen werden an den Märkten zwar beachtet, allerdings rufen sie meist keine starken Kursbewegungen hervor. Es äußern sich daneben einige Notenbanker aus den Reihen der US-Notenbank Fed./bgf/jsl/mis