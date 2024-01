US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,15 Prozent auf 111,14 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug leicht auf 4,15 Prozent.

Konjunkturdaten fielen zum Auftakt durchwachsen aus. Wachstumsdaten für das vierte Quartal überraschten positiv: Mit annualisiert 3,3 Prozent schwächte sich das Wirtschaftswachstum zum starken dritten Quartal zwar ab. Die Entwicklung lag aber über den Markterwartungen. Die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt überraschten negativ, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen in der vergangenen Woche deutlicher als erwartet.

In Europa beließen die Europäische Zentralbank (EZB) und die norwegische Notenbank ihre Leitzinsen unverändert. In der Türkei hob die Zentralbank ihre Zinsen weiter an, stellte aber ein Ende der Straffungen in Aussicht. In den USA halten sich die Notenbanker mit öffentlichen Auftritten vor der Zinssitzung in der kommenden Woche zurück./bgf/mis