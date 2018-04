US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen gestartet. Nur in der kurzen Laufzeit von zwei Jahren hielten sich die Kurse im frühen Handel unverändert.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Rentenmarkt, nachdem die Kurse in den vergangenen Handelstagen stark gefallen und die Renditen im Gegenzug kräftig gestiegen waren. Zeitweise hatte die Rendite für zehnjährige Papiere erstmals seit etwa vier Jahren die Marke von 3 Prozent übersprungen.

Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten konnten die Kurse am amerikanischen Rentenmarkt nicht belasten. Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche auf den tiefsten Stand seit 1969 gefallen war. Außerdem überraschten Daten zum Auftragseingang im März positiv.

Zweijährige Anleihen stagnieren bei 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,48 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 5/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,81 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gewannen 12/32 Punkte auf 98 1/32 Punkte. Sie rentierten bei 2,98 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten 24/32 Punkte auf 96 24/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,17 Prozent./jkr/tos/jha/