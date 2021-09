US-Anleihen starten mit leichten Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,07 Prozent auf 133,55 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,29 Prozent.

Konjunkturdaten konnten am Anleihemarkt nur wenig bewegen. Die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt überraschten positiv. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe - ein Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Jobmarkts - gingen stärker zurück als erwartet. Zahlen vom Außenhandel und zur Produktivität der US-Wirtschaft wurden am Markt eher zur Kenntnis genommen.

Schon am Donnerstag richteten sich die Blicke der Anleger auf den Wochenausklang. Am Freitag steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung auf dem Plan. Die große Rolle, die der Jobmarkt für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed spielt, macht sich bemerkbar. Setzt sich die Erholung des Arbeitsmarkts fort, könnte die Notenbank um die Jahreswende herum damit beginnen, ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe zu verringern./bgf/jkr/zb