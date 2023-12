US-Anleihen starten mit leichten Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,14 Prozent auf 111,08 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel moderat auf 4,14 Prozent.

Zahlen vom Arbeitsmarkt deuten zu Handelsbeginn einmal mehr auf eine etwas schwächere Entwicklung hin. Laut dem Dienstleister ADP sind im November 103 000 Stellen in der Privatwirtschaft geschaffen worden. Das waren weniger Arbeitsplätze als erwartet und etwas weniger Stellen als im Monat zuvor. Nach Zahlen vom Dienstag hat sich zuletzt auch die Zahl der offenen Arbeitsstellen verringert, was ebenfalls als Schwächesignal interpretiert wurde.

Der US-Notenbank Fed ist die Entwicklung nicht unrecht, da sie das Inflationspotenzial in Form stark steigender Löhne verringert. Entscheidend wird jedoch der Arbeitsmarktbericht der Regierung sein, der am Freitag ansteht. Die ADP-Daten gelten an den Märkten als Indikator für den Regierungsbericht. Bankvolkswirte schätzen die Prognosekraft jedoch als eher gering ein.

Nach wie vor sind die Zinssenkungserwartungen an die US-Zentralbank hoch. Aktuell sind an den Märkten für kommendes Jahr Lockerungen von insgesamt etwa 1,25 Prozentpunkten eingepreist. Eine erste Reduzierung wird bereits im März für möglich gehalten. Bisher wurden jedoch keine entsprechenden Signale aus der Notenbank gesendet. Die nächste Sitzung des geldpolitischen Ausschusses findet in der kommenden Woche statt./bgf/jsl/tih