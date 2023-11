US-Anleihen starten mit leichten Kursverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursabschlägen in die neue Handelswoche gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,19 Prozent auf 108,55 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,47 Prozent.

Zu Wochenbeginn steht an Wirtschaftsdaten lediglich der Sammelindex an, der sich aus einzelnen bereits bekannten Frühindikatoren zusammensetzt. Die Marktbedeutung der Kennzahl ist gering.

Im Wochenverlauf dürfte vor allem das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed für Interesse sorgen. Es wird nicht wie üblich zur Wochenmitte, sondern bereits am Dienstag veröffentlicht. Grund dürfte der Feiertag "Thanksgiving" am Donnerstag sein. Einige Konjunkturdaten werden deshalb auf Mittwoch vorgezogen. Am Donnerstag soll der US-Anleihemarkt geschlossen bleiben, am Freitag findet verkürzter Handel statt./bgf/jkr/jha/