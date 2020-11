US-Anleihen starten mit weiteren Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag an ihre sehr schwache Tendenz vom Vortag angeknüpft. Nach wie vor sorgt die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff für Risikofreude und damit für Belastung für sichere Wertpapiere. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank zu Handelsbeginn um 0,20 Prozent auf 137,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 0,96 Prozent.

Am Montag waren sichere Anlagen wie amerikanische Staatsanleihen stark unter Druck geraten, nachdem sich an den Finanzmärkten Hoffnungen auf ein Corona-Impfmittel breit gemacht hatten. Ausschlaggebend war eine Mitteilung der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer, in der von einer hohen Wirksamkeit eines Impfstoffs die Rede war.

In der Folge war die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen mit 0,975 Prozent auf den höchsten Stand seit gut einem halben Jahr gestiegen. Steigende Renditen sind Ausdruck eines größeren Konjunkturoptimismus, der mit einem wirksamen Corona-Impfmittel einhergeht. Fraglich ist, ob die Renditebewegung anhält. In den vergangenen Jahren hatten sich Phasen steigender Kapitalmarktzinsen als nicht nachhaltig erwiesen./bgf/jkr/fba