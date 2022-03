US-Anleihen starten schwächer - Gegenbewegung nach Vortagesgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter sprachen von einer Gegebewegung, nachdem die Kurse am Vortag wegen der Unsicherheit an den Finanzmärkten vor den Folgen des Ukraine-Krieges stark gestiegen waren. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 128,06 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere wurde bei 1,87 Prozent gehandelt.

Der Ukraine-Krieg bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. Wegen der wechselnden Nachrichtenlage aus dem Kriegsgebiet und den wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen gegen Russland rechnen Marktbeobachter in den kommenden Tagen mit weiter deutlichen Kursschwankungen an den Märkten für Staatsanleihen.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hat die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Wirtschaft bei einer Anhörung vor einem Ausschuss des US-Parlaments als sehr unsicher bezeichnet. Er schätzte eine Zinserhöhung bei der kommenden Zinssitzung der Fed aber weiter als angemessen ein.

Für Belastung bei den US-Anleihen sorgten im frühen Handel auch besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt. Im Februar hatte die Privatwirtschaft in den USA deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat sind 475 000 Stellen hinzugekommen. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Beschäftigungsaufbau um 375 000 gerechnet. Außerdem wurden die Daten für Januar stark nach oben revidiert.

