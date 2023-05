US-Anleihen starten stabil - Schuldenstreit im Mittelpunkt

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag wenig bewegt in die Woche gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Handelsstart um 0,06 Prozent auf 113,63 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Papiere betrug stabil 3,69 Prozent.

An den Finanzmärkten steht nach wie vor der Schuldenstreit in den USA im Mittelpunkt. Der Disput über die Anhebung der gesetzlichen Schuldengrenze ist immer noch nicht gelöst. Am Montag wollen sich US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, zu einem neuen Spitzengespräch treffen. Die Zeit drängt, denn Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der US-Regierung - mit voraussichtlich schwerwiegenden Folgen für die Weltwirtschaft.

Unterdessen äußerte sich aus den Reihen der US-Notenbank Fed der Präsident der regionalen Zentralbank von Minneapolis, Neel Kashkari. Er bezeichnete die Entscheidung für oder gegen eine weitere Zinsanhebung auf der nächsten Fed-Sitzung im Juni gegenüber dem US-Sender CNBC als knappe Angelegenheit. Wichtig sei aus seiner Sicht, nicht zu signalisieren, dass der Zinserhöhungsprozess zu Ende sei. Bei einer Pause im Juni könne man schon im Juli wieder anheben, sagte Kashkari.

Datenseitig fällt der Wochenauftakt ruhig aus. In den USA stehen keine entscheidenden Wirtschaftsdaten auf dem Programm.

/bgf/la/mis