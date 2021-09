US-Anleihen steigen mit sinkendem Aktienmarkt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach zunächst wenig bewegtem Auftakt zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,20 Prozent auf 133,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf 1,30 Prozent. Die Kursgewinne am Anleihemarkt fielen in etwa zeitgleich zusammen mit Verlusten am US-Aktienmarkt.

Geldpolitische Entscheidungen der Europäischen Zentralmarkt (EZB) hatten zuvor keine stärkeren Kursbewegungen am US-Rentenmarkt ausgelöst. Die EZB will beim Kaufprogramm PEPP für Staatsanleihen das Tempo der Käufe im vierten Quartal moderat senken. Auch besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten die Kurse am amerikanischen Rentenmarkt nicht belastet.

/ajx/zb