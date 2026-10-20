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US-Anleihen steigen wieder - Sinkende Ölpreise helfen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) legte um 0,15 Prozent auf 105,41 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 5,11 Prozent.

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Unterstützung kam zuletzt vom Rohstoffmarkt, wo die Ölpreise von ihren Höchstständen seit mehreren Wochen zurückgekommen waren und zuletzt nachgegeben hatten. Dies wiederum ließ die jüngsten ölpreisbedingten Inflationssorgen verblassen und veranlasste Händler, ihre Wetten auf Zinserhöhungen der Notenbank im kommenden Jahr zurückzufahren.

Am Ölmarkt hatten Anleger offenbar auf die erneute Verbreitung früherer Schlagzeilen des panarabischen Medienunternehmens Al-Araby Al-Jadeed reagiert, in denen auf einen Kompromissvorschlag der Vermittler aus Katar und Pakistan zur Beilegung des Iran-Kriegs hingewiesen wurde. Dieser Vorschlag werde angeblich den Forderungen sowohl der US-amerikanischen als auch der iranischen Seite gerecht./la/he

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