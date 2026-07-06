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US-Anleihen: Steigende Ölpreise belasten Kurse

07.07.26 17:47 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag belastet durch steigende Ölpreise nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,20 Prozent auf 109,42 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,51 Prozent.

In der Straße von Hormus gab es Angriffe auf Tanker. Steigende Ölpreise treiben die Inflationserwartungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Leitzinsen anheben könnte, wird so größer. Zuletzt hatte sich die Lage deutlich entspannt. Auch der am vergangenen Donnerstag veröffentlichte und enttäuschend ausgefallene Arbeitsmarktbericht für den Monat Juni hatte die Zinserhöhungserwartungen gedämpft. Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch, dass weiterhin Vorsicht geboten ist./jsl/he