US-Anleihen: Teils deutlich im Plus - Debatte über Amtsenthebung von Trump

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag teils deutlich zugelegt. Die Papiere waren als sicherer Hafen gefragt, nachdem die Wall Street im Handelsverlauf unter Druck gekommen war. Grund dafür war, dass unter den Demokraten die Debatte über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump deutlich an Fahrt aufgenommen hatte. Dies sorgte unter den Anlegern am US-Aktienmarkt für Unsicherheit.

Zweijährige Anleihen legten um 5/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,611 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 13/32 Punkte auf 98 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,512 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere kletterten um 26/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte nach oben. Sie rentierten mit 1,637 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren zogen um 1 25/32 Punkte auf 103 15/32 Punkte an. Sie rentierten mit 2,093 Prozent./la/he