US-Anleihen: Überwiegend Gewinne - Enttäuschende Daten vom Jobmarkt stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mehrheitlich gestiegen. Enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt sorgten für Auftrieb. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge nur leicht um 10 000 auf 1,3 Millionen gefallen, während Analysten einen Rückgang auf 1,25 Millionen erwartet hatten.

Außerdem wurde am Markt auf die allgemein trübe Stimmung an den internationalen Finanzmärkten verwiesen, die für Auftrieb bei Festverzinslichen gesorgt habe. Nach zwei Handelstagen mit Kursgewinnen hat die Wall Street wieder den Rückwärtsgang eingelegt.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten bei 0,147 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 99 27/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,279 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 4/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,617 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren zogen um 18/32 Punkte auf 98 17/32 Punkte an. Sie rentierten mit 1,309 Prozent./la/he