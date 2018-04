US-Anleihen unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit spürbaren Kursverlusten in den Handel gegangen. Im Gegenzug stiegen die Renditen der Papiere. Am Markt wurden mehrere Gründe für die Entwicklung genannt. Unter anderem wurde auf steigende Rohstoffpreise verwiesen, die sich letztlich in höheren Inflationsraten und steigenden Leitzinsen niederschlagen könnten.

Daneben weckte der am Mittwochabend europäischer Zeit veröffentlichte Konjunkturbericht der US-Notenbank Konjunkturoptimismus. Zwar hatte die Federal Reserve auch von Sorgen in der Wirtschaft wegen der von der US-Regierung verhängten Einfuhrzölle berichtet. Der Zustand der Wirtschaft wurde aber als robust umschrieben. Neue Konjunkturdaten spielten in diesem Umfeld keine große Rolle.

Zweijährige Staatsanleihen stagnierten bei 99 20/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,43 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 98 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,76 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere sanken um 9/32 Punkte auf 98 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,91 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 23/32 Punkte auf 98 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,01 Prozent./bgf/tos/he