US-Anleihen verharren zu Handelsbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich im frühen Handel am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) verharrte zuletzt bei 130,23 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 1,46 Prozent. An diesem Tag findet angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage nur ein verkürzter Handel statt.

Anleger verarbeiteten am Donnerstag noch eine ganze Reihe von Konjunkturdaten. So sind die Aufträge für langlebige Güter im November stärker als erwartet gestiegen. Die Ausgaben und Einkommen der US-Verbraucher legten im November im Rahmen der Erwartungen zu, während sich der Preisauftrieb weiter verstärkt: Der auf den Konsumausgaben basierende und von der US-Notenbank stark beachtete Preisindex PCE stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,7 Prozent./la/jsl/he