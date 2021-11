US-Anleihen verlieren nach robustem Jobbericht

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Ein robuster Arbeitsmarktbericht belastete sichere Anlagen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,13 Prozent auf 131,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 1,53 Prozent.

Der US-Arbeitsmarkt hat im Oktober mit einer positiven Entwicklung überrascht. Die Arbeitslosigkeit ging weiter zurück, während die Beschäftigung deutlich anstieg. Die US-Notenbank dürfte sich in ihrem Kurs bestätigt sehen, ihre extrem lockere Geldpolitik etwas zurückzufahren. Sie hatte am Mittwoch beschlossen, ihre immensen Wertpapierkäufe ab Mitte November schrittweise zu verringern.

