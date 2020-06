US-Anleihen: Verluste - Anleger suchen das Risiko

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wieder deutlich gestiegene Risikofreude der Anleger hat die US-Anleihen im frühen Handel am Dienstag belastet. Sehr erfreut reagierten die Investoren am Aktienmarkt darauf, dass die US-Regierung angeblich ein billionenschweres Infrastrukturprogramm zur Bekämpfung der Corona-Krise plant. Positive Konjunkturimpulse kamen zudem von den Notenbanken der USA und Japans sowie von der Europäischen Zentralbank. Ferner erholte sich der US-Einzelhandel im Mai deutlicher als erwartet von seinem Absturz in der Corona-Krise. Vor diesem Hintergrund trennten sich Anleger von den als sicher geltenden Staatspapieren.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,203 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 0,363 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen büßten 15/32 Punkte auf 98 19/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 0,773 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sackten um 2 6/32 Punkte auf 92 21/32 Punkte ab. Ihre Rendite betrug 1,556 Prozent./la/bgf/fba