US-Anleihen: Verluste ausgeweitet - Rendite zehnjähriger Bonds steigt deutlich

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gefallen. Im Handelsverlauf weiteten vor allem die langlaufenden Bonds ihre Verluste aus. Die Renditen stiegen hier entsprechend deutlich.

Der Fokus liege wieder verstärkt auf den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, hieß es. Auch die Verluste am US-Aktienmarkt wurden unter anderem mit den damit einhergehenden Unsicherheiten begründet. Zudem wirkte nach, dass die Fed Spekulationen auf eine Zinssenkung in diesem Jahr am Vortag gedämpft hatte.

Zweijährige Anleihen verloren 2/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte und rentierten mit 2,347 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 7/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,350 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 14/32 Punkte auf 100 19/32 Punkte und rentierten mit 2,550 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren sanken um 24/32 Punkte auf 101 04/32 Punkte. Ihre Rendite stieg damit auf 2,941 Prozent./ck/he