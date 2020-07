US-Anleihen: Verluste - Gute Konjunkturnachrichten belasten die Staatspapiere

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Marktbeobachter verwiesen unter anderem auf gute Konjunkturnachrichten aus den USA, die auf die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren drückten.

So erholte sich die Privatwirtschaft spürbar von dem Schock in der Corona-Krise. Nach Angaben des Arbeitsmarktdienstleisters ADP kamen im Juni insgesamt 2,37 Millionen Arbeitsplätze hinzu. Darüber hinaus wurde die Entwicklung im Vormonat Mai stark revidiert. Nachdem zunächst ein hoher Arbeitsplatzabbau bekanntgegeben worden war, ergibt sich nach neuen Zahlen ein Arbeitsplatzaufbau um rund 3 Millionen Stellen. Zudem hatte sich die Stimmung in der Industrie im Juni deutlich aufgehellt und signalisiert nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder Wachstum.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,164 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 4/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,315 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 8/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,682 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 16/32 Punkte auf 95 17/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 1,432 Prozent./la/fba