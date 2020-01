US-Anleihen: Verluste nach Kursrally vom Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Vortagesgewinnen haben sich die Kurse von US-Staatsanleihen am Dienstag im Handelsverlauf schwächer präsentiert. Die Verbreitung des Coronavirus hatte an den vergangenen Tagen die Anleihen gestützt. Am Dienstag setzte eine gewisse Beruhigung an den Finanzmärkten ein. Die Pandemie dürfte jedoch weiter das Geschehen dominieren.

Belastet wurden die Festverzinslichen zudem durch Konjunkturdaten aus den USA. So sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Dezember unerwartet deutlich gestiegen. Zudem fielen Daten vom Häusermarkt besser als erwartet aus.

Zweijährige Anleihen sanken um 2/32 auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,46 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 4/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,47 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen büßten 10/32 Punkte auf 100 31/32 Punkte ein und rentierten mit 1,64 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 30/32 Punkte auf 106 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,10 Prozent./edh/jsl/he