US-Anleihen: Verluste weiten sich aus

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schließt stabil -- US-Börsen höher -- USA: Importverbot für russisches Öl -- Goldpreis nähert sich Rekordhoch -- Uniper, Shell, Continental, IBM, Apple-Event im Fokus

EU will unabhängig von russischem Gas werden. Daimler Truck eröffnet Forschungszentrum in Indien. Moderna verzichtet in 92 Ländern dauerhaft auf Patentschutz. Google übernimmt Mandiant. BioNTech baut Zusammenarbeit mit Regeneron aus. Vorläufiger Bestellstopp für Hybridmodelle von VW. Novartis einigt sich auf Lizenzierungsvereinbarung mit Voyager. Global Fashion Group vergrößert Verlust.