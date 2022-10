US-Anleihen verringern Gewinne im Handelsverlauf etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Nach einem freundlichen Start nahm das Kaufinteresse an den als besonders sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapieren allerdings etwas ab: Zuletzt gewann der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) noch 0,18 Prozent auf 110,91 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen sank im Gegenzug auf 3,99 Prozent.

Der breite, seit Anfang August zu beobachtende Renditeanstieg am Anleihemarkt hat sich zuletzt etwas abgeschwächt. Die Rendite für zehnjährige Papiere pendelte jüngst um die Marke von vier Prozent. Am Markt haben die Anleger spekuliert, dass die US-Notenbank angesichts enttäuschender Konjunkturnachrichten die Leitzinsen eventuell weniger stark anheben könnte, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

Von durchwachsenen Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten gingen am Dienstag keine klaren Impulse aus. Die Industrie weitete zwar ihre Produktion im September spürbar und gegenüber dem Vormonat überraschend deutlich aus. Auf dem US-Häusermarkt aber hat sich im Oktober die Stimmung stärker als erwartet verschlechtert, wie der Rückgang des NAHB-Hausmarktindex zeigte. Es ist der mittlerweile zehnte Rückgang in Folge./gl/he