US-Anleihen verringern ihre Auftaktverluste etwas

US-Staatsanleihen haben am Freitag an ihre Verluste vom Donnerstag angeknüpft. Im Handelsverlauf verringerten sie ihr moderates Auftaktminus allerdings. Die Anleger zeigten sich wieder risikofreudiger und legten ihr Geld lieber am Aktienmarkt an. Am Donnerstag noch war die Nachfrage nach sicheren Schuldtiteln zumindest zu Handelsbeginn groß gewesen und die Rendite der richtungweisenden zehnjährigen Bonds war auf den tiefsten Stand seit Ende 2017 gefallen.

Zweijährige Anleihen sanken zuletzt um 2/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte und rentierten mit 2,26 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 2/32 Punkte auf 99 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,23 Prozent. Zehnjährige Staatsanleihen verloren 3/32 Punkte auf 101 29/32 Punkte und rentierten mit 2,41 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren drehten indes ins Plus und stiegen zuletzt um 3/32 Punkte auf 103 21/32 Punkte. Ihre Rendite fiel entsprechend auf 2,82 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX)