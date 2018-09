US-Anleihen von guter Stimmung in US-Industrie belastet

NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend starke Konjunkturdaten haben die US-Staatsanleihen am Dienstag belastet. Die Stimmung in der US-Industrie ist im August auf den höchsten Stand seit mehr als 14 Jahren gestiegen. Daraufhin gaben die Anleihekurse nach. Am Montag waren die amerikanischen Finanzmärkte feiertagsbedingt geschlossen.

Der Einkaufsmanagerindex ISM legte auf den höchsten Stand seit Mai 2004 zu. Bankvolkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet. "Die Industrie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist somit wieder auf Euphorie-Kurs", sagte Analyst Tobias Basse von der NordLB. Zwar äußerten einige Befragte weiterhin Sorgen mit Blick auf die US-Handelspolitik. "Diese Bedenken schlagen aber nicht negativ auf die Stimmung durch", so Basse.

Zweijährige Anleihen gaben um 2/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,66 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,77 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere sanken um 11/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,90 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 30/32 Punkte auf 98 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,07 Prozent./bek/jha/