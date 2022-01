US-Anleihen weiten Kursverluste deutlich aus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag nach einem schwachen Start ins neue Jahr ihre Kursverluste nochmals deutlich ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,75 Prozent auf 129,48 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg auf 1,63 Prozent. Die Zuversicht der Anleger am US-Aktienmarkt dämpfte die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatsanleihen./ck/he