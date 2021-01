US-Anleihen weiten Verluste aus - Wall Street legt wieder zu

Heute im Fokus

Wall Street fester -- DAX schließt im Minus -- Öl-Allianz OPEC+ kürzt Produktion -- Volkswagen mit Absatzsprung in USA - Gesamtjahr 2020 aber schwach -- Boeing, Commerzbank, Daimler im Fokus

US-Wahlergebnis zur Bestätigung im Kongress - Stichwahl in Georgia. QUALCOMM leitet Machtwechsel an der Spitze ein. General Motors nach Verkaufsplus im Schlussquartal optimistisch. Google-Beschäftigte gründen Gewerkschaft. T-Mobile kauft Mobilfunk-Aktivitäten in South Dakota. EU will wohl bis zu 300 Millionen weitere Impfdosen von BioNTech.