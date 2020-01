US-Anleihen weiter im Minus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Kurse von Staatsanleihen der USA sind am Donnerstag im Handelsverlauf unter Druck geblieben. Schon zum Auftakt hätten zum Teil besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten belastet, hieß es von Marktbeobachtern.

So war in der vergangenen Woche die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken, während Analysten einen Anstieg erwartet hatten. Im Dezember waren darüber hinaus die Umsätze im US-Einzelhandel wie erwartet weiter gestiegen, während der Zuwachs in der Abgrenzung ohne Autos stärker als erwartet ausgefallen war.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 100 2/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,568 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 4/32 Punkte auf 100 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,626 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 7/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,809 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 17/32 Punkte auf 102 14/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,260 Prozent./he