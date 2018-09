US-Anleihen: Wenig Bewegung - Leichte Verluste bei Langläufern

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Lediglich in den längeren Laufzeiten kam es zu leichten Kursverlusten. Derweil setzten an der Wall Street die wichtigsten Standartwerte-Indizes bei Aktien ihre Rekordjagd fort, was die Nachfrage nach den als sicher geltenden US-Staatsanleihen etwas dämpfte.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 20/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,800 Prozent. Fünfjährige traten bei 99 2/32 Punkten auf der Stelle. Sie rentierten mit 2,952 Prozent. Richtungsweisende 10-jährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 98 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,066 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 5/32 Punkte auf 96 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,205 Prozent./la/men