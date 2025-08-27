DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.574 ±0,0%Nas21.672 +0,4%Bitcoin96.337 +0,9%Euro1,1690 +0,4%Öl67,58 -0,3%Gold3.416 +0,6%
US-Anleihen: Wenig Bewegung - Robuste Daten dämpfen Zinshoffnungen etwas

28.08.25 17:29 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich nach zwei Gewinntagen in Folge kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) notierte am Donnerstag lediglich 0,04 Prozent höher bei 112,45 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,22 Prozent.

Zuletzt hatte die Spekulation auf sinkende Leitzinsen die Anleihen gestützt, nachdem Fed-Chef Jerome Powell bei einer Rede vor Notenbankern die Tür für eine Zinssenkung geöffnet und dabei auch auf die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten verwiesen hatte.

Am Donnerstag nahmen robuste Konjunkturdaten den Zinshoffnungen zumindest etwas Wind aus den Segeln. So fiel die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Zudem war die Wirtschaft im Frühjahr auch durch mehr Investitionen von Firmen stärker gewachsen als erwartet. Besonders ermutigend seien die zunehmend konkreten Anzeichen für einen KI-bezogenen Boom bei Technologieinvestitionen, schrieb der für Nordamerika zuständige Volkswirt Paul Ashworth von Capital Economics./la/he