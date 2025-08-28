US-Anleihen: Wenig Bewegung zum Wochenschluss

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum bewegt. Nach den Gewinnen der vergangenen Tage notierte der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) nun 0,08 Prozent tiefer bei 112,44 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 4,23 Prozent.

Konjunkturdaten fielen gemischt aus und lieferten keine klaren Impulse. So stiegen die Konsumausgaben und die Einkommen im Juli etwas stärker als im Vormonat. Allerdings trübte sich die Stimmung der US-Verbraucher im August etwas deutlicher ein als erwartet./la/stw