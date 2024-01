US-Anleihen: Wenig verändert

Heute im Fokus

UBS erhöht Carl Zeiss Meditec-Kursziel. Kursrutsch bei Zalando-Aktien setzt sich fort. sentix-Konjunkturindex sinkt im Januar. QIAGEN will 300 Millionen Dollar an Aktionäre ausschütten. Kabinenteil im Flug abgerissen - US-Airline lässt Boeings am Boden. US-Elektroautobauer Tesla wendet sich gegen Tarifbindung. Microsoft: 1,8 Millionen PCs in Deutschland mit unsicherem Windows-System.