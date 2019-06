US-Anleihen wenig verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Montag mit unterschiedlichen Vorzeichen nur wenig von der Stelle bewegt. Überraschend schwache US-Konjunkturdaten konnten den Festverzinslichen nicht groß ihren Stempel aufdrücken. Anleger positionierten sich an den Finanzmärkten allgemein abwartend für den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der am Mittwoch ansteht. Experten erwarten dann, dass die Währungshüter eine Leitzinssenkung verbal vorbereiten werden.

Im Blick stand derweil am Montag die Stimmung in der Industrie der Region New York, die im Juni regelrecht eingebrochen war. Es war der stärkste jemals verzeichnete Rückgang. Dabei schlägt die Abschwächung der Weltwirtschaft zunehmend mehr auf die USA durch - unter anderem gelten die angezettelten Handelskonflikte dabei als Ursache.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 100 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,86 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 2/32 Punkte auf 100 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verharrten bei 102 19/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,08 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren dagegen legten um 6/32 Punkte auf 106 6/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,58 Prozent./tih/fba