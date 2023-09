US-Anleihen: Zehnjahresrendite knapp unter 16-Jahres-Hoch

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,11 Prozent auf 109,25 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen betrug 4,34 Prozent. Sie lag damit knapp unterhalb des am Vortag markierten Höchststands seit dem Jahr 2007 von 4,37 Prozent.

Die Wochenmitte steht ganz im Zeichen der Geldpolitik . Am Abend gibt die US-Zentralbank Federal Reserve neue Entscheidungen bekannt. Alles andere als unveränderte Zinsen wäre eine große Überraschung. In den vergangenen eineinhalb Jahren hat die Fed ihre Leitzinsen zur Bekämpfung der hohen Inflation stark angehoben. Da sich die hohe Teuerung tendenziell abgeschwächt hat, kann die Fed etwas langsamer vorgehen.

Fraglich ist allerdings, ob die Notenbank am Ende ihrer Straffung angelangt ist. Hinweise dazu von Fed-Chef Jerome Powell werden mit Spannung erwartet. Er wird sich vor der Presse äußern. Darüber hinaus veröffentlicht die Fed neue Projektionen unter anderem zum Leitzinsniveau. Obwohl die Währungshüter diese nicht als Zinssignal verstanden wissen wollen, werden sie an den Märkten so interpretiert.

