US-Anleihen: Zumeist Gewinne - Schwache Konjunkturdaten stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag überwiegend gestiegen. Die zu Handelsbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten hatten die Märkte enttäuscht und Anleger in als sicher eingeschätzte Wertpapiere getrieben.

So fielen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe höher als erwartet aus und stiegen wieder über die Marke von einer Million. Zudem sank der regionale Frühindikator für die Region Philadelphia stärker als erwartet. Es war der zweite Rückgang in Folge. Die Erholung der US-Wirtschaft wird durch hohe Zahlen an Corona-Neuinfektionen belastet.

Die Erholung in den USA hängt nach Einschätzung der Notenbank vom weiteren Verlauf der Corona-Krise ab. Die wirtschaftlichen Aussichten würden auf mittlere Sicht stark belastet, hieß es im jüngsten Protokoll der Sitzung.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,141 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,268 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 11/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte nach oben. Sie rentierten mit 0,644 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren zogen um 1 5/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte an. Sie rentierten mit 1,376 Prozent./la/he