VEDES AG erweitert Vorstand

Der Aufsichtsrat der VEDES AG hat mit Wirkung zum 1. Januar 2022 Frau Julia Graeber in den Vorstand berufen. Sie wird die Ressorts Finanzen, Rechnungswesen, Controlling und IT verantworten. Die gebürtige Nürnbergerin Frau Graeber, die bereits seit 2019 im Unternehmen als Finanzleiterin tätig ist, war nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre 13 Jahre bei Deloitte als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin tätig. Herr Dr. Thomas Märtz ist als Vorstandsvorsitzender für die Bereiche Unternehmensstrategie, strategische Allianzen und Kooperationen, Investor Relations, Unternehmenskommunikation und Human Resources zuständig, während die Bereiche Einkauf, Marketing, Vertrieb und Logistik von Herrn Achim Weniger verantwortet werden. Dazu der Aufsichtsratsvorsitzende der VEDES AG, Herr Rainer Wiedmann: "Mit dem erweiterten Vorstandsteam ist die VEDES AG für den Aufbruch in die Zukunft bestens aufgestellt, um den Wandel im Spielwarenfachhandel aktiv zu gestalten."





