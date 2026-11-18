Vermögensverwalter-Kolumne

Wer in diesen Wochen auf die Rentenmärkte blickt, liest immer häufiger das Wort Crash. Zehnjährige französische Staatsanleihen rentierten im Oktober zeitweise über fünf Prozent, so hoch wie seit 2002 nicht mehr. Auch deutsche Bundesanleihen werfen mit gut drei Prozent spürbar mehr ab als vor einem Jahr.

Für Sparer ist das zunächst eine gute Nachricht. Nach den Jahren der Nullzinsen bieten Anleihen wieder echte Erträge. Wer bereits investiert ist, spürt allerdings die Kehrseite, denn steigende Renditen bedeuten fallende Kurse. Ein Systemkollaps ist das nicht. Die Gewinne vieler Unternehmen zeigen sich weiterhin solide, und die Märkte funktionieren. Wir erleben jedoch eine Zäsur, die das Verhalten von Anleihen im Depot verändert. Sie verlangt keine Flucht aus dem Markt, wohl aber ein Ende der Bequemlichkeit.

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Mehr Schulden, weniger Notenbank

Die Staatsverschuldung liegt in vielen Industrieländern auf historisch hohem Niveau. Neue Anleihen lassen sich heute nur zu deutlich höheren Zinsen platzieren als vor fünf Jahren, und der Zinsaufwand beansprucht einen wachsenden Teil der Haushalte. Gleichzeitig hat sich ein großer Käufer zurückgezogen. Die Europäische Zentralbank hat über Jahre Staatsanleihen in großem Stil erworben. Inzwischen lässt sie fällige Papiere auslaufen, ohne das Geld wieder anzulegen.

An ihre Stelle treten Versicherer, Fonds und private Anleger. Diese Käufer rechnen genau nach und verlangen für jedes zusätzliche Risiko einen Aufschlag. Frankreich zeigt, wie schnell das gehen kann. Der Renditeabstand zu deutschen Bundesanleihen weitete sich im Oktober zeitweise auf fast 1,8 Prozentpunkte aus, den höchsten Wert seit der Euro-Schuldenkrise. Zu Jahresbeginn lag er noch bei rund einem halben Prozentpunkt. Haushaltsstreit und politische Unsicherheit in Paris genügten, um ein Kernland der Eurozone neu zu bewerten. Euro-Staatsanleihe ist eben nicht gleich Euro-Staatsanleihe.

Wenn der Puffer nicht mehr puffert

Viele Depots folgen seit Jahrzehnten einem einfachen Rezept. Rund sechzig Prozent Aktien sorgen für Wachstum, rund vierzig Prozent Anleihen für Stabilität. Das funktionierte, solange Anleihen stiegen, wenn Aktien fielen. In Krisen flüchteten Anleger in sichere Staatspapiere, deren Kurse dann zulegten. Dieser Mechanismus setzt jedoch eine niedrige und stabile Inflation voraus. Steigen die Zinsen, weil die Teuerung anzieht, geraten beide Anlageklassen zugleich unter Druck. Das Jahr 2022 hat das eindrucksvoll vorgeführt, als Aktien und Anleihen gemeinsam deutlich verloren. Die Schutzfunktion von Anleihen ist damit nicht verschwunden. Sie greift aber nicht mehr automatisch in jeder Marktphase. Wer sie nutzen will, muss genauer hinsehen, welche Anleihen er hält und wie lange sie laufen.

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Die Tücken des bequemen Renten-ETFs

Breite Anleihen-ETFs gelten als einfache Lösung, und für viele Zwecke sind sie das auch. Im aktuellen Umfeld zeigen sich jedoch zwei Schwächen. Die erste liegt in der Gewichtung. Anleihenindizes richten sich in der Regel nach dem ausstehenden

Schuldenvolumen. Je mehr Schulden ein Staat oder Unternehmen aufnimmt, desto größer wird sein Anteil im Index. Der ETF kauft also automatisch am meisten von denen, die sich am stärksten verschulden. Die zweite Schwäche betrifft die Laufzeit. Ein Index passt seine Zinsbindung nicht an die Marktlage an, er bildet einfach ab, was ausgegeben wurde.

Ein Rechenbeispiel zeigt, warum das wichtig ist. Angenommen, ein Renten-ETF hat eine durchschnittliche Zinsbindung von sieben Jahren, Fachleute sprechen von Duration. Steigen die Marktzinsen um einen Prozentpunkt, verliert er grob gerechnet sieben Prozent an Wert. Die höheren Kupons gleichen das erst über mehrere Jahre wieder aus.

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Was aktive Steuerung leisten kann

Eine aktive Vermögensverwaltung setzt genau an diesen Stellen an. Sie kann die Laufzeiten im Anleihenteil bewusst steuern. In unsicheren Phasen lässt sich die Zinsbindung verkürzen, um Kursrisiken zu begrenzen. Bieten längere Laufzeiten attraktive Renditen, kann sie wieder verlängert werden. Ebenso wichtig ist die Auswahl der Schuldner.

Statt pauschal alle Emittenten nach ihrem Schuldenstand zu kaufen, konzentriert sich ein aktiver Verwalter auf Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Länder, deren Haushaltslage sich verschlechtert, lassen sich gezielt untergewichten. Hinzu kommt die Kombination verschiedener Bausteine. Geldmarktanlagen sorgen für Beweglichkeit, inflationsgeschützte Anleihen schirmen gegen steigende Teuerung ab. So übernehmen Anleihen wieder ihre ursprüngliche Doppelrolle. Sie liefern verlässliche Zinserträge und helfen, das Gesamtrisiko des Depots zu steuern.

Eine Garantie gegen Verluste ist das nicht, auch aktive Entscheidungen können danebenliegen. Sie erhöhen aber die Chance, auf veränderte Bedingungen zu reagieren, statt sie nur zu erdulden.

Ein neues Zinsregime braucht neue Gewohnheiten

Die Zinswende ist kein kurzes Gewitter, nach dem alles wieder wird wie vorher. Sie markiert einen dauerhaften Wechsel, in dem Staaten mehr Zinsen zahlen und Investoren genauer prüfen, wem sie Geld leihen. Panik ist darauf die falsche Antwort. Die Renditen von heute sind für neue Anlagen eine Chance, die es lange nicht gab. Falsch wäre aber auch, den Anleihenteil des Depots sich selbst zu überlassen.

Starre Indexlösungen tragen Risiken, die oft erst in der nächsten Stressphase sichtbar werden. Wer sein Depot jetzt überprüft, sollte sich deshalb drei Fragen stellen. Wie lange laufen meine Anleihen? Wem habe ich mein Geld geliehen? Und schützt mich mein Rentenanteil im Ernstfall wirklich? Eine laufende Überwachung und ein nüchterner Blick von außen helfen, diese Fragen nicht nur einmal, sondern immer wieder zu beantworten.

von Markus Richert, CFP® und Seniorberater Vermögensverwaltung bei der Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH in Köln

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