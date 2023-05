Vodafone begibt Hybrid-Anleihe: EUR Tranche 6,50%, GBP Tranche 8,00%

Die Vodafone Group plc (ISIN GB00BH4HKS39) hat eine Hybrid-Anleihe mit Tranchen in EUR und GBP begeben. Vodafone wird von Moody´s mit Baa2 (stabil), von S&P mit BBB (positiv) und von Fitch mit BBB (stabil) gerated. Für die Hybridanleihen werden folgende Ratings erwartet: Ba1 (Moody´s), BB+ (S&P) und BB+ (Fitch).



Die EUR Tranche (WKN A3LJB1, ISIN XS2630490717) hat ein Volumen von 750 Mio. Euro und eine Laufzeit bis 30.08.2084 (61,25 Jahre), erster Call Termin ist in 6,25 Jahren. Der Kupon beträgt 6,50%, der Emissionspreis 99,415%. Bookrunner waren BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs und MUFG.



Die GBP Tranche (WKN A3LJB2, ISIN XS2630493570) hat ein Volumen von 500 Mio. GBP und eine Laufzeit bis 30.08.2086 (63,25 Jahre), erster Call Termin ist in 8,25 Jahren. Der Kupon beträgt 8,00%, der Emissionspreis 99,33%. Bookrunner waren BofA, NWM und RBC.



Foto: © Vodafone