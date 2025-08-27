DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.603 +0,1%Nas21.726 +0,6%Bitcoin96.368 +0,9%Euro1,1688 +0,4%Öl68,56 +1,1%Gold3.419 +0,6%
Vonovia platziert erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt

28.08.25 19:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
28,10 EUR -0,53 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat erstmals eine Anleihe in australischen Dollar begeben. Der unbesicherte "Kangaroo Bond" in Höhe von 850 Millionen Australischen Dollar (ca. 475 Millionen Euro) wurde in zwei Serien mit sieben und zehn Jahren Laufzeit und einer gewichteten Rendite von 3,87 Prozent nach Währungsabsicherung begeben, wie der Konzern mitteilte.

"Mit unserer Debütemission in Australien gelingt uns der nächste wichtige Schritt nach Übersee", sagte Finanzvorstand Philip Grosse laut Mitteilung. "Gleichzeitig ist es das Tor zur Asien-Pazifik-Region, die für uns hochattraktiv ist."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 13:34 ET (17:34 GMT)

