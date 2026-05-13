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Vonovia platziert Pfund-Anleihe und Kangaroo Bond

18.05.26 18:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
22,04 EUR 0,29 EUR 1,33%
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DOW JONES--Vonovia hat den Kapitalmarkt in Großbritannien und Australien angezapft. Wie der Immobilienkonzern mitteilte, platzierte er zwei Anlehnen im Volumen von 400 Millionen Pfund und 300 Millionen australische Dollar.

Die Pfund-Anleihe, die 1,9-fach überzeichnet war, hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Der "Kangaroo Bond" hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Er war 1,8-fach überzeichnet. Die Erlöse sollen insbesondere für Refinanzierungen verwendet werden. Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 12:07 ET (16:07 GMT)

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