Vonovia platziert Pfund-Anleihe und Kangaroo Bond
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DOW JONES--Vonovia hat den Kapitalmarkt in Großbritannien und Australien angezapft. Wie der Immobilienkonzern mitteilte, platzierte er zwei Anlehnen im Volumen von 400 Millionen Pfund und 300 Millionen australische Dollar.
Die Pfund-Anleihe, die 1,9-fach überzeichnet war, hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Der "Kangaroo Bond" hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Er war 1,8-fach überzeichnet. Die Erlöse sollen insbesondere für Refinanzierungen verwendet werden. Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 18, 2026 12:07 ET (16:07 GMT)
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|Vonovia SE Buy
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|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.2026
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|DZ BANK
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|07.05.2026
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|12.05.2026
|Vonovia SE Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.2026
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|05.05.2026
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|07.05.2026
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