Vorstellung im Webcast

Die Semper idem Underberg AG bietet Anlegern mit ihrer neuen Unternehmensanleihe einen Kupon von bis zu 6,75 Prozent. Bei der Vorstellung im Webcast ging es neben den Konditionen auch um die Unterstützung der Eigentümerfamilie und die finanzielle Entwicklung des Spirituosenherstellers.

• Für Anleger bleibt die Verschuldung ein Risiko, da die finanzielle Belastbarkeit des Unternehmens im Fokus steht; die endgültigen Konditionen und das Zeichnungsvolumen sind entscheidend.

• Die Anleihe soll bis 2032 laufen, die Refinanzierung soll Planungssicherheit schaffen, wobei die Unterstützung der Eigentümerfamilie ein positives Signal ist, jedoch ohne konkrete Kapitalzusage bleibt.

• Die Semper idem Underberg AG plant die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit bis zu 45 Millionen Euro Volumen und einem Kupon von bis zu 6,75 %, um die bestehende Anleihe vorzeitig zu refinanzieren.

Die Semper idem Underberg AG will mit einem Kupon von bis zu 6,75 Prozent Anleger für ihre neue Unternehmensanleihe gewinnen. In einem Live-Webcast stellte der Spirituosenhersteller die Anleihe 2026/2032 Privatanlegern vor. CEO Michael Söhlke erläuterte die Konditionen und die geplante Refinanzierung. Gemeinsam mit Ulrich Schick, Director Controlling und Finanzen, und Lars Bruster, Leiter des Finanz- und Rechnungswesens, beantwortete er anschließend Fragen der Teilnehmer, unter anderem zur Rolle der Eigentümerfamilie und zur Geschäftsentwicklung.

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Neue Underberg-Anleihe soll Vorgängeremission ablösen

Die neue Anleihe soll ein Volumen von bis zu 45 Millionen Euro haben und bis 2032 laufen. Die indikative Kuponspanne liegt bei 6,00 bis 6,75 Prozent. Mit dem Emissionserlös will Underberg die bestehende Anleihe 2022/2028 über 45 Millionen Euro vorzeitig refinanzieren. Deren Kupon beträgt 5,50 Prozent. Die zweite ausstehende Anleihe über 35 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2030 und einem Kupon von 5,75 Prozent bleibt bestehen.

Söhlke begründete den frühen Refinanzierungsschritt im Webcast mit dem Wunsch nach Planungssicherheit. Angesichts geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Märkte wolle das Familienunternehmen die Finanzierung frühzeitig sichern. Die bisherigen Anleihen notierten nach Unternehmensangaben am 12. November 2026 über pari. Die Renditen lagen zu diesem Zeitpunkt bei 4,72 beziehungsweise 4,86 Prozent. Die neue Kuponspanne liegt darüber, ist allerdings zunächst nur eine Indikation und noch nicht endgültig festgelegt.

Zeichnung bis Anfang Dezember möglich

Die Umtauschfrist für Inhaber der Anleihe 2022/2028 läuft vom 17. November bis zum 1. Dezember 2026, 18 Uhr. Eine Zeichnung über die Unternehmenswebsite ist bis zum 3. Dezember möglich. Über DirectPlace der Börse Frankfurt können Anleger bis zum Orderbuchschluss am 4. Dezember zeichnen. Das Settlement ist für den 9. Dezember vorgesehen. Söhlke verwies darauf, dass die vorherige Anleihe überzeichnet gewesen sei. Nun sei er gespannt, wie sich das Zeichnungsvolumen auf der Privatanlegerseite entwickle.

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Eigentümerfamilie signalisiert Unterstützung beim Schuldenabbau

In der Fragerunde interessierten sich Anleger auch für das Engagement der Eigentümerfamilie. Söhlke verwies auf deren enge Einbindung über den Aufsichtsrat und die Einlage von acht Millionen Euro im Jahr 2024 im Zuge der Nachfolge. Es gebe Signale, dass die Familie den eingeschlagenen Weg fortsetzen und den Schuldenabbau auch künftig unterstützen wolle. Eine konkrete weitere Kapitalmaßnahme oder verbindliche Zusage nannte er jedoch nicht.

Operativ verwies Underberg auf eine positive Entwicklung der eigenen Marken. Im Geschäftsjahr 2025/2026 erzielte der Konzern einen bereinigten Umsatz von 136,9 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 12,3 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2026/2027 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozent auf 68,4 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA verbesserte sich von 5,4 auf 7,2 Millionen Euro.

Auf die Frage nach dem Trend zu weniger und bewussterem Alkoholkonsum verwies Söhlke auf Produkte mit geringerem Alkoholgehalt und Ready-to-Drink-Angebote. Zugleich lasse sich die Entwicklung nicht pauschal auf alle Marken übertragen: Die Markenpenetration von Asbach in der Zielgruppe der 18- bis 29-Jährigen stieg demnach von 17 auf 21 Prozent. Die Zusammenarbeit mit den Fantastischen Vier habe zwar die Markenbekanntheit von Underberg verbessert, der erhoffte Umsatzeffekt sei jedoch ausgeblieben.

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Verschuldung bleibt ein wichtiger Risikofaktor

Für Anleihegläubiger bleibt neben dem Kupon vor allem die finanzielle Belastbarkeit des Emittenten entscheidend. Die Eigenkapitalquote stieg von 31,0 Prozent im Geschäftsjahr 2025/2026 auf 32,4 Prozent im ersten Halbjahr 2026/2027. Gleichzeitig lag das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA zuletzt bei 5,3. Die neue Anleihe dient zunächst der Refinanzierung des bestehenden Bonds und führt für sich genommen nicht zu einem Abbau der Verbindlichkeiten.

Die angekündigte Unterstützung der Eigentümerfamilie ist ein positives Signal, bleibt bislang aber ohne konkrete neue Kapitalzusage. Anleger sollten deshalb nicht allein auf den angekündigten Kupon schauen, sondern auch die weitere Entwicklung von Ergebnis, Cashflow und Verschuldung im Blick behalten. Entscheidend werden zudem die endgültigen Anleihebedingungen und das tatsächliche Zeichnungsvolumen sein.

Redaktion finanzen.net