Wandelanleihen sind wie Cabrios: für jedes Wetter gerüstet!

„Dass im englischsprachigen Raum die Bezeichnung Convertibles für Wandelanleihen und Cabriolets gleichermaßen steht, ist durchaus bezeichnend. Während das Cabrio bei offenem Verdeck die Sonne ins Fahrzeug lässt und im geschlossenen Zustand vor Regen schützt, können Wandelanleihen auf die Finanzmärkte gemünzt eine ähnliche Funktion erfüllen. Denn unabhängig davon, ob Regen oder Sonne an den Aktienbörsen vorherrscht, sind die Portfolios der Investoren mit Convertibles vor allzu heftigen Wetterkapriolen geschützt. Und das Jahr 2020 zeigt bis dato eindrucksvoll, wie rasch sich Sonnenschein und Tiefdruckgebiete abwechseln – und dies ohne verlässliche Vorhersagen.



Eigentlich ist es schwer zu erklären, dass die Anlageklasse der Wandelanleihen nicht mehr ins Rampenlicht drängt. Denn welcher Investor wünscht sich nicht die Partizipation an steigenden Aktienmärkten inklusive eines Airbags bei fallenden Aktienkursen? Auch während der aktuellen Erholungsrallye seit April zeigten Wandelanleihen eindrucksvoll ihre Stärken. Sie führte – im Zusammenspiel mit den geringeren vorhergehenden Verlusten – dazu, dass Wandelanleihen bereits per 31. Mai wieder im Plus notierten für das Jahr 2020, während globale Aktien noch Verluste auswiesen (2,4 Prozent gegenüber minus 8,2 Prozent). Und Stand Ende Oktober fällt dieses Verhältnis immer noch positiv für Wandelanleihen aus. Rund 16 Prozent beträgt die Outperformance des Refinitiv Global Vanilla Hedged USD Convertible Bonds Index gegenüber dem MSCI World Net Total Return USD Index seit Jahresanfang.



Trotz zweiter Corona-Welle und US-Wahlen kam es an den Aktienmärkten in den letzten Wochen nur zu kleineren Verwerfungen und einer kurzzeitigen Korrektur. Dennoch ist zu spüren, dass die Anlegerstimmung permanent zwischen Hoffen und Bangen pendelt. Für derartige Phasen mit hoher Unsicherheit sind Convertibles eine interessante Assetklasse, die, um im meteorologischen Bild zu bleiben, es bei weiterem Sonnenschein an den Börsen ermöglicht mit an Bord zu sein. Und wenn dann doch ein größeres Gewitter aufzieht, dürften Wandelanleihen-Investoren entsprechend von den defensiven Charakteristika profitieren. Generell kommt der Nutzen von Wandelanleihen vor allem als langfristiger, defensiver Baustein eines global diversifizierten Portfolios zum Tragen.

