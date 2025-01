Webinar Green Bonds in der Praxis: Vom Standard über die Strukturierung zur Kommunikation, 23.01., 12.00 Uhr

Nachhaltige Finan­zierung ist heute ein viel dis­kutiertes Thema und meist wird über eine zuneh­mende Bedeu­tung dieser Finan­zierungs­form gesprochen. Bei einem Blick auf den Markt für KMU-Anleihen kann diese These jedoch nicht voll­umfänglich bestätigt werden.



Eine Vielzahl von Begrifflich­keiten, Standards und Markt­praxen sorgen für Unsicher­heiten bei Emittenten, potenziellen Investoren und Stakeholdern. Diverse Fragen tauchen dabei auf: Lohnt es sich für mein Unternehmen einen Green Bond zu begeben? Welche Vorteile haben Green Bonds wirklich? Führen zusätzliche Dokumentationspflichten zu einem Mehraufwand bei Green Bonds?



Am Donnerstag, den 23. Januar 2025, von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr, findet ein Webinar zum Thema Green Bond mit folgenden Informationen statt.



- Überblick über Standards, Marktpraxen und die Entwicklung am Markt für nachhaltige KMU-Anleihen

- Blick auf das ESG-Management eines Unternehmens sowie Beweggründe für die Emission eines Green Bond

- Hintergründe zur Strukturierung eines Green Bond am Praxis-Beispiel ABO Energy



Im Mai letzen Jahres hat ABO Energy in Kooperation u. a. mit dem Bankhaus Metzler (Sole Global Coordinator) und der IR.on AG (Kommunikationsberater) erfolgreich einen Green Bond platziert.



Die folgenden Experten referieren zum Thema und stehen für einen Austausch zur Verfügung:



- Dirk Hübner, General Manager Corporate Accounting & Financial Services, ABO Energy

- Christoph Hirth, Senior Advisor, Bankhaus Metzler)

- Samuel Stott, Berater für Nachhaltigkeitskommunikation & ESG, IR.on AG



Auf folgender Website können Sie sich für die Teilnahme am Webinar registireren:

https://264971.seu2.cleverreach.com/c/102458597/0d59967851a-sppsq2



www.green-bonds.com

Foto: © ABO Energy