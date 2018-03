Weidmann anscheinend für "zügiges Ende" der Anleihekäufe - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Ratsmitglied Jens Weidmann hat sich für ein zügiges Ende der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sprach sich Weidmann zudem für mehr Haushaltsdisziplin in der Eurozone aus und gegen eine EU-Steuer.

"Ich denke, dass die gute Wirtschaftslage und auch die prognostizierte Preisentwicklung ein zügiges Ende der Anleihekäufe erlauben. Die Marktakteure jedenfalls erwarten ein Ende des Kaufprogramms immerhin bis zum Jahresende", sagte der Bundesbank-Präsident. Weidmann äußerte sich zuversichtlich, dass es zumindest in Deutschland wegen der guten Konjunktur zu kräftigeren Lohnanstiegen kommen wird.

Anlass für eine nachgiebigere Haltung Deutschlands im Streit um die Haushaltspolitik der Euro-Länder sieht Weidmann nicht. Das Ziel solider Staatsfinanzen sei kein "deutscher Tick", sondern in den europäischen Verträgen vereinbart worden und durchaus im Interesse aller Länder. "Ich sehe daher keinen Grund, warum Olaf Scholz nicht auf solide Haushalte in Europa drängen sollte. Gerade für die immer wieder geforderte stärkere Risikoteilung wären gesunde Staatsfinanzen eine maßgebliche - aber nicht hinreichende - Voraussetzung", sagte Weidmann.

Ein Schuldenerlass für Griechenland lehnte Weidmann in dem Interview nicht rundheraus ab, er sagte aber: "Letztlich muss es eine verlässliche Perspektive dafür geben, dass das Land auf eigenen Beinen stehen kann. Andernfalls findet man sich nach einem Schuldenerlass in ein paar Jahren an der gleichen Stelle wieder. Und wir sollten nicht vergessen, dass die äußerst günstigen Bedingungen der Hilfskredite die Schuldenlast Griechenlands ohnehin bereits ganz erheblich erleichtert haben."

Eine EU-Steuer sollte laut Weidmann erst dann eingeführt werden, wenn geklärt ist, "was man in der Sache will und wie eine effiziente Umsetzung aussieht". Dann könne man sich über die Finanzierung unterhalten. "Eine solche Schrittfolge würde meines Erachtens auch die öffentliche Akzeptanz des europäischen Projekts erhöhen", sagte Weidmann.

