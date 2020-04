Ab sofort gilt in allen Bundesländern die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen. Der Hemden- und Blusenhersteller ETERNA hat 2019 ein erfreuliches Ergebnis erzielt und frühzeitig auf die Produktion von Schutzmasken umgestellt. Aktuell läuft die Produktion sogar samstags, wie ETERNA-Geschäftsführer Henning Gerbaulet im Interview mit dem BOND MAGAZINE erläutert.





BOND MAGAZINE: Sie haben die Zahlen für das Jahr 2019 veröffentlicht. Bitte erläutern Sie die wichtigsten Eckpunkte.



Gerbaulet: 2019 war kein leichtes Jahr, gekennzeichnet durch die Herausforderungen unserer Industrie. Aber wir sind wie in den letzten Jahren wieder überproportional gewachsen. Bei einem Umsatz von 106 Mio. Euro konnten wir unser Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2019 auf 13,1 Mio. Euro steigern und damit eine im Branchenvergleich hohe, zweistellige EBITDA-Marge von 12,2% erzielen. Auch die Nettoverschuldung haben wir weiter reduziert. Wenn man die nic

ht liquiditätswirksame Abschreibung auf den Firmenwert in Höhe von 6,4 Mio. Euro berücksichtigt, dann konnten wir ein sehr positives Ergebnis von 4,8 Mio. Euro erwirtschaften. Wir haben zudem weiter in Zukunftsthemen investiert, um die Digitalisierung unseres Geschäfts voranzutreiben.





BOND MAGAZINE: Beim Thema Digitalisierung haben Sie es ein bisschen einfacher als viele andere Modeunternehmen, denn Männer wissen i.d.R. zumindest ihre Hemdengröße und der Bestellvorgang ist dann relativ einfach.



Gerbaulet: Ja, das ist beim Verkauf sicher richtig. Das Thema Digitalisierung umfasst bei uns auch alle Systeme, mit denen wir arbeiten, insbesondere auch die Kundenzentrierung, angefangen bei CRM und ganzheitlichen Angeboten für den Kunden. All diese Themen sind datenbasiert. In diese Bereiche werden wir auch weiter investieren, da diese Themen immer relevanter werden.



BOND MAGAZINE: Ladengeschäfte waren einige Wochen geschlossen. Wie hat sich das im ersten Quartal und in den vergangenen Wochen bei Ihnen ausgewirkt?



Gerbaulet: Wir hatten einen sehr guten Start ins Jahr – in allen Kanälen. Karneval war in diesem Jahr etwas früher. Da sind die Frequenzen runtergegangen. Auch in den Tagen vor dem Shutdown sind die Frequenzen dann schon zurückgegangen. Dann kam der Shutdown und die Menschen hatten Angst sich anzustecken. In der Zeit war der Umsatz im stationären Handel natürlich bei null <s>bei uns und bei den Händlern</s>. Jetzt haben wir die ersten zaghaften Öffnungen und wir müssen schauen, wie das Hochfahren verläuft. Die Erfahrungen aus Österreich zeigen, dass es eine Weile dauern wird.

Das Interview führte Christian Schiffmacher,



(Foto: ETERNA Baumwollmaske

©

Institutional Investment Publishing GmbH)