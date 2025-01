Zeitfracht Logistik Holding: Mehrheitsgesellschafter Kolibri prüft Anleiheemission im Volumen von bis zu 145 Mio. Euro

Die Geschäftsführung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH gibt bekannt, dass die Kolibri Beteiligung GmbH, die 99,975% der Geschäftsanteile an der Zeitfracht Logistik Holding GmbH hält, beschlossen hat, die Emission einer vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe mit einem anfänglichen Emissionsvolumen von bis zu 145 Mio. Euro zu prüfen. Pareto Securities AS wurde beauftragt, ab morgen eine Reihe von Gesprächen mit potenziellen Investoren zu organisieren.

Der Nordic Bond soll eine Laufzeit von vier Jahren haben und norwegischem Recht unterliegen. Die Mindestanlagesumme bzw. -zuteilung beträgt in 100.000 Euro. Der Nettoemissionserlös aus Platzierung des Nordic Bond soll insbesondere für eine vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihe der Zeitfracht Logistik Holding mit Laufzeit bis 2026 (ISIN DE000A3H3JC5, WKN A3H3JC) genutzt werden. Zudem ist geplant, bestehende Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften zu refinanzieren und die laufende Geschäftstätigkeit und das künftige Wachstum der Gruppe zu unterstützen.



Die endgültige Entscheidung über die Emission des Nordic Bond wird Kolibri in Abhängigkeit von den Bedingungen der Finanzmärkte und dem Ausgang der Gespräche mit potenziellen Investoren treffen. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.



Foto: © Zeitfracht Logistik Holding